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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Belediyesi’nde inşaat sezonu öncesi toplantı

İHA

Kars Belediye Başkanlığı'nda inşaat sezonu öncesinde toplantı düzenlendi.

Kars Belediyesi’nde inşaat sezonu öncesi toplantı

Kars Belediye Başkanlığı’nda inşaat sezonu öncesinde toplantı düzenlendi.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığında belediyede Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya tüm birim müdürleri katıldı. Birim müdürlerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda, genel değerlendirme yapıldı.
Havaların ısınmasıyla birlikte başlayacak olan yol, kaldırım peyzaj ve hayata geçirilecek projelerde belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması belediye hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetinin gözetilmesi konularının görüşüldüğü toplantıda, Öksüz, birim müdürlerine uyarılarda bulundu.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars’ın daha güzel ve yaşanabilir bir kent olması adına herkesin üstüne düşen sorumluğu fedakarca yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekti.
Toplantıda, ayrıca birim müdürleri kendi sorumluluk alanları içerisinde yapacakları çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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