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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Ekspresi’ni öğrenciler ders olarak işliyor

İHA

Doğu Ekspresi’ni öğrenciler ders olarak işliyor

Kars’ta ortaokullarda okuyan öğrenciler Doğu Ekspresi’ni ders olarak işliyor. Ortaokul öğrencileri, konuştukları turizmcilerden ‘Doğu Ekspresi’nin Kars ekonomisine katkıları’ hakkında bilgi alıyor.
Kars Fevzi Paşa Ortaokulu 6’ıncı sınıf öğrencisi Ceylin Gönül Kınık, Kültür, Turizm Bilim Uzmanı ve Kar’s Otel Müdürü Mehmet Duman ile Doğu Ekspresi ve Doğu Ekspresi’nin Kars ekonomisine katkılarını konuştu.
6’ıncı sınıf öğrencisi Ceylin Gönül Kınık’ın konuğu olan Duman, Doğu Ekspresi ve ekonomiye olan katkılarını anlattı.
Kınık’ın ‘Doğu Ekspresi’nin Kars ekonominse katkısı nedir? Sorusuna Turizmci Mehmet Duman, “Doğu Ekspresi yıllardır süregelen bir şekilde Kars’a hizmet etmektedir. Geçmişte Haydarpaşa Tren Garı’ndan İstanbul’dan başlayarak Kars’a kadar uzanan bir yolu vardı ve genelde yöre halkı tarafından daha çok tercih edilirdi. Kimi yöre halkı, Erzurum’a, kimisi Sivas’a, kimisi Ankara ve İstanbul’a kadar uzanan o yolu, güzergahı kullanıyordu. Tabi 20172018 yılları itibariyle özellikle üniversite öğrencileri, sosyal medya fenomenleri ve blogurlar tarafından Doğu Ekspresi bir seyahat treni olarak kullanılmaya başladı. Aynı zamanda treni kullanırken, etraftaki o görsel güzelliğinde etkisi vardı. Şehirlerin doğa görüntüsü, güzellikleri, insanları cezp etmeye başladı. Ve bu bir akım haline gelerek, sosyal medya tarafından çok yoğun paylaşıldı. Doğu Ekspresi’ni tercih edenler tarafından daha sonrasında Kars’a önemli bir katkısı oldu” diye cevap verdi.
“Son durak Kars’tı!”
Doğu Ekspresi’nin son durağının Kars olduğunu ifade eden Duman, “Son duruk Kars’tı. Son durak Kars olunca da özellikle kış aylarında Doğu Ekspresi daha çok tercih edildi. Çünkü kışın o görsel güzellik, o karın eşsiz manzaraları, dağların eşsiz manzaraları karla bütünleşince çok hoş bir görüntüye sebebiyet verdi. İnsanlarda bunları fotoğraflandırıp, sosyal medyada paylaşınca Kars’ın tanıtımına çok büyük katkısı oldu. Ve aynı zamanda Kars’ı popüler bir şehir haline getirdi. Bununla birlikte Kars kimlikli bir şehir olmasından dolayı tarihi dokusu, içinde barındırdıkları medeniyeti ve halen kozmopolit bir şehir olmasından dolayı gelen tüm misafirler, öğrenciler, sosyal medya fenomenleri, gerek iş amaçlı, gerek seyahat amaçlı, tatil amaçlı Kars’ı tercih eden tüm misafirlerde güzel bir algı oluşturdu. Kars’ı beğenerek, görerek ve memleketi hissederek burada kalmaya başladılar” dedi.
“Doğu Ekspresi ekonomiye önemli katkı sağladı”
Doğu Ekspresi’nin Kars ekonomisine önemli katkı sağladığına dikkat çeken Kültür, Turizm Bilim uzmanı Mehmet Duman, “Tabi ki bu yöre halkına büyük bir ekonomik katkıda bulundu. Otellerimizi tercih etmeye başladılar. Konaklamaya başladılar, restoranlarda yiyecekiçecek faaliyetleri, aynı zamanda Kars’ın kültür, sanat ve edebiyat olan bir başka boyutu da var. Bu kültür, sanat, edebiyatı da gerek Kafkas danslarıyla, mahalli danslarla, aşıklar atışmasıyla birlikte tercih etmeye başladılar. Haliyle bu da Kars’a ekonomik katkı sağladı. Tarihi kültürel yapıya sahip olan, kültürel miras değerindeki olan yerler, restore edilmeye başladı. Ve herkes bu şekilde misafirleri ağırlayıp, memnuniyetle uğurlamaya başladı. Bu da Kars ekonomisine büyük bir katkı sağladı. Bizim hedefimiz BaküTiflisKars tren yolunun da hemen yolcu taşımacılığına başlamasıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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