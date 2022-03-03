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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Kent Konseyi toplantısı yapıldı

İHA

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öküz'ün başkanlığında Kars Kent Konseyi genel kurul toplantısı düzenlendi.

Kars Kent Konseyi toplantısı yapıldı

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öküz’ün başkanlığında Kars Kent Konseyi genel kurul toplantısı düzenlendi.
Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Toplantının açılışında konuşan Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, Valilik görevinin yanında 2 Ekim 2020 tarihinden bu yana Bakanlığın tensipleriyle Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürüttüğünü belirtti.
Öksüz, “O günden bugüne, tüm arkadaşlarımızla birlikte elimizden geldiğince görev tanımımız içinde kadim şehrimize su, yol, kanalizasyon, şehir içi ulaşım gibi alt yapı başta olmak üzere sağlık, kültür ve sosyal alanlarda da hizmet etmeye çalışıyoruz. Belediyemizin imkanları dışında, bakanlıklarımız ve merkezi kurumlarımızın da desteğiyle şehircilik anlamında batı şehirlerinde güzel olan ne varsa Kars’ın da aynı güzelliklere, aynı kaliteye ve yaşanabilir bir şehir hüviyetine kavuşması için elimizden geldiğince çalışıyoruz” dedi.
“Kars çok önemli bir şehir”
Kars’ın çok kadim bir şehir olduğuna dikkat çeken Öksüz, “Tarihi boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihi ve kültürel kimliği olan, birçok alanda çok büyük potansiyeli olan bir serhat şehir. Bizlerin de görevi bu kadim şehri ekonomik, sosyal, kültürel anlamda layık olduğu yerlere taşımak. Bu amaçla ilimizin potansiyelleri olan tarım, hayvancılık, turizm gibi alanlarda yatırımlar yapıyoruz. Her geçen gün yeni projeleri hayata geçiriyoruz, yeni yatırımlar yapıyoruz. Elbette bunların hepsi Kars için, çok kıymetli Kars halkı için. Bu bağlamda; yerel yönetimlerde halkımızın da söz sahibi olması ve yapılan yatırımları, çalışmaları sahiplenmek, özümsemek, koruyup, kollamak büyük önem arz ediyor. Yaşanabilir bir Kars için, devletimizin yaptığı çalışmaların yanında halkımızın da yönetime katılması, elini taşın altına koyması gerekiyor. Yani; “devlet millet el ele” dediğimiz birlikteliğin sağlanması gerekiyor. Bu birlikteliği sağlamak için de bildiğiniz gibi yerel yönetimlerde Kent Konseyi oluşumları mevcuttur” diye konuştu.
Kent Konseyi’nin hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğunu hatırlatan Öksüz, “Kent Konseyi; merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonunun sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmasıdır. Bu bağlamda kurulan Kars Kent Konseyimiz de; ilimizin yaşamında, ilimizin vizyonunun ve hemşerilik, Karslılık bilincinin geliştirilmesi, ilimizin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirme amacının taşımaktadır” şeklinde konuştu.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, daha sonra şunları söyledi: "Bu amacımızı gerçekleştirmek için kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere çeşitli meclisler ve çalışma grupları oluşturacağız. Bu meclisler ve çalışma grupları; konseyimizin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir kalkınma içinde çeşitli toplum kesimlerinin kent yönetimine katkıda bulunmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve en önemlisi gönüllülük esasına göre oluşacak ve görev yapacaktır. Kent Konseyi Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kent Konseyimizin meclislerinde, çalışma gruplarında görev alacak arkadaşlarımızın Kars için çok güzel işlere imza atacağına, çok güzel çalışmalar yapacağına inanıyorum. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.”
Kent Konseyi toplantısına; kamu kurumları, Üniversite, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve muhtarlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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