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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta 272 yıllık tabya turizme kazandırılmayı bekliyor

İHA

Kars’ta 272 yıllık tabya turizme kazandırılmayı bekliyor

Kars'ın savunmasında kullanılan ve yöre halkı tarafından 'borazanlı tabya' olarak bilinen 272 yıllık Karadağ Tabya, turizme kazandırılmayı bekliyor.
1855 Osmanlı Rus Savaşı, 18771878 Osmanlı Rus Savaşı ve 19181920 Osmanlı Ermeni Savaşı'nda Kars'ın savunulmasında kullanılan tabya, her gün süre içerisinde bakımsızlık ve sahipsizlik nedeniyle yıkılıyor. Demir aksamları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek götürülen tabyanın kısa süre müze olarak Kars turizmine kazandırılması gerekiyor. Aksi takdirde 272 yıllık tabya yıkılarak tarihin karanlık sayfalarında yerine alacak.
Yaklaşık 46 tane tabyayı bünyesinde barındıran ve Türkiye'nin en çok tabyasına sahip olan Kars’ta gerek tabyalar ve gerekse tarihi yapılara gereken önem verilmiyor. Birçok Baltık mimari evler yıkılarak kaybolurken, tabyalar aynı akibeti yaşıyor. Tabyaların harabeye dönmesine duyarsız kalınmasına ise anlam verilemiyor.
Düşman ordularının geldiğinin duyulması ve önceden önlem alınması üzerine yaptırılan dinleme borusuyla Türkiye’de tek olan Karadağ Tabya'nın turizmde patlama yapan Kars’ta biran evvel restorasyonu yapılarak insanların buraları görmesinin sağlanması gerekiyor.
“Karadağ Tabyası'nın özelliği
Karadağ Tabyası, Kars'ta bulunan en büyük tabyalardan biridir. Arap ve İnönü Tabyaları ile birlikte bölgede çepeçevre savunma imkanı sağlamaktadır.
Tabyada sığınak, Kışla binası, süvari hendeği, hendeği ateş altına alan mazgallar ve irtibat hendekleri mevcuttur.
Karadağ Tabyası'nın en önemli özelliği, düşmanın gece sızmasını önlemek için hiçbir tabyada olmayan bir sisteme sahip olmasıdır.
Tabya'nın Kışla binasının tonoz kemerli çatısında dökümden yapılmış 100 santimetre çapında ve konik biçimli dinleme borusu bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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