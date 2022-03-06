KAÜ Veteriner Fakültesi VEDEK tarafından akredite edildi

Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından akredite edildi.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı’nın davetiyle Kars Bölgesi VHO Yönetim Kurulu olarak Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu serbest ve kamu görevlisi veteriner hekim üyeleri ile birlikte Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) heyeti ile Kars ziyaretleri esnasında bir araya geldi.

VHO yönetimi olarak VEDEK’e Veteriner Faktültesi’nin ülke ve bölge için önemini, köklü geleneğini ve kültürünü kendilerine anlatma fırsatı bulmuştuk.

VHO Başkanı Ercan Ödül, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından akredite edildiği haberini memnuniyetle aldıklarını belirtti.

Ödül, Akreditasyon sürecinde emeği geçen 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç’a, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu’ya, Rektör Yardımcıları, Fakülte Öğretim Üyeleri, Fakülte idari personelimize ve Veteriner Fakültesi Dekanlığına teşekkür etti.

KAÜ’ye hayırlı olmasını temennisinde bulunan Ödül, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinin Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) Akreditasyon Komisyonu tarafından akredite edildiğini görmek istediklerini sözlerine ekledi.

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