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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta defineciler suçüstü yakalandı

İHA

Kars'ta defineciler suçüstü yakalandı

Kars’ta defineciler jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kars’ın Akyaka ilçesinde define arandığı bilgisini alan Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Jandarma ekiplerince yapılan titiz planlama ve takip sonucunda Akyaka ilçesi mülki sınırları içerisinde izinsiz kazı yapan şüpheli 6 kişi, suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri kazı yapmak için kullanılan 37 adet malzemeye el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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