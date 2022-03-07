Vali Öksüz Digor’da

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Öksüz, Digor’u ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.

Öksüz, ilk olarak Digor Kaymakamlığını ziyaret etti. Son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Digor’a atanan Kaymakam Orhan Gazi Karakaş’tan brifing aldı ve görevinde başarılar diledi.

Öksüz, daha sonra yeni konseptiyle vatandaşların hizmetine sunulan İlçe Nüfus Müdürlüğü ile İlçe Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Türker Öksüz, son olarak esnaflarla bir araya geldi. Öksüz, esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek, hayırlı işler dileklerinde bulundu.

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