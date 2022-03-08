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Kars’ta Çiçekçilerde '8 Mart' yoğunluğu

İHA

Kars’ta Çiçekçilerde '8 Mart' yoğunluğu

Kars’ta çiçekçilerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesaisi başladı.
Sabahın erken saatlerinde işyerini açan Yasemen Çiçekçilik sahibi Tacire Yolaçan, oğlu Fırat Yolaçan ve çalışanlarıyla birlikte siparişleri hazırlamaya başladı.
Birçok özel günün vazgeçilmez hediyesi olan çiçeklere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de yoğun ilgi olduğu gözlenirken, kadınlar için özel günlerde ayrı özellik taşıyan çiçekler ise sipariş sahiplerine ulaştırılmaya başladı.
Siparişlerin günler öncesinde verildiğine ifade eden çiçekçi Tacire Yolaçan, “Kadınlar günü bizim için sevgililer günü kadar önemli. Hazırlıklarımızı günler öncesinden yaptık. Karanfil ve güller yine popülerliğini koruyor. Bireysel alımlarda karanfil ve gül tercihi yoğun olsa da orkidelere ve konsept buketlere de talep fazlasıyla var” dedi.
Öte yandan çiçekçilerdeki hareketlilik dikkat çeker, çiçekçilerde sabah erken saatlerden itibaren aldıkları siparişleri adreslere ulaştırmaya başladı. Çiçekçilerdeki yoğunluk devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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