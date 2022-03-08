Kars’ta siyah balonlarla kadına şiddete dikkat çektiler

Kars’ta, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir araya gelen kadınlar, siyah balonlara yazdıkları mektupları bağlayarak kadına şiddete dikkat çektiler.

Bir güzellik merkezi sahibi Alev Alp, beraberindeki kadınlarla birlikte Kars Vadisi’nde bir araya geldi. Kadınlar burada kadına şiddete farkındalık oluşturmak için önce bir mektup yazdılar. Kadınlar daha sonra yazdıkları mektupları balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktılar.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Alev Alp, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığımız bu proje Özge Can ve diğer şiddete uğrayan, ölen bütün kadınlarımız için bir farkındalık projesi olarak düşündük. Umarım gereken yerlere ulaşmıştır. Tüm Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Kars Vadisi’nde toplanan kadınlar daha sonra bölgeden ayrıldı. Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, cinayete kurban giden ve şiddete uğrayan kadınlara dikkat çekildi.

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