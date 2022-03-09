Vali Öksüz’den sıvı yağ denetimi

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, market ve toptancılarda sıvı yağ denetimi yaptı.

Vali Öksüz, beraberindeki Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Taşdemir, Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, denetimde görevli personel ve Belediye zabıta ekipleri ile birlikte market ve toptancılarda yapılan denetimlere katıldı.

Kars’ta faaliyet gösteren zincir ve yerel marketler ile toptancılarda fahiş fiyat, stokçuluk, ürün fiyat etiketi, KDV indirimi gibi konularda denetleme yaparak market yöneticileri ve toptancıları uyardı.

Öksüz, Kars’ta stokçuluk ve fahiş fiyat denetiminin sürdüğünü belirterek, olumsuz durumlarda asla tolerans gösterilmeyeceğini ve cezai müeyyide uygulanacağını belirtti.

Kars’ta zincir market ve toptancılarda denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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