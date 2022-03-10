Kars’ta polis çocuğu kurtarmak için kendini aracın önüne attı

Kars’ta kazaya giden trafik polisi, kazada yaralanan 5 yaşındaki kız çocuğunu başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtardı. Kayarak gelen aracın önüne atlayarak çocuğu kurtaran polis, başından yaralandı.

Olay, Bayrampaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bayrampaşa Mahallesi köprüsünde yaralamalı trafik kazası bilgisi alarak olay yerine gelen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Celal Aydın, kazaya müdahale ettiği sırada yerde ambulans bekleyen yaralı Aysima Özdemir’in (5) üzerine kayarak gelen başka bir aracı son anda fark etti. Hiç tereddüt etmeden çocuğu kucağına alarak olay yerinden uzaklaştırmak isteyen Aydın, çocuğu kurtardı ancak kendisini kurtaramadı. Aracın altında kalan polis, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Emniyet müdürü yaralı çocuk ve polisi ziyaret etti

Kazayı öğrenen İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Harakani Devlet Hastanesi’ne geldi. Sağdıç, Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer’den bilgi aldıktan sonra kazada yaralanan polis memuru Aydın ve Özdemir ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağdıç gazetecilere yaptığı açıklamada, “Geçmiş olsun polis arkadaşımız, yaralı çocuğumuz durumları iyi şükürler olsun. Bir trafik kazasına müdahale ederken trafik polisimiz kahramanca bir müdahale yapıyor. Kontrolden çıkan bir aracı durdurmak için başka kazalar olmasın diye vatandaşları yolun kenarına çekmek isterken araç personelimize çarpıyor. Maalesef görev yaparken böyle kazalar olabiliyor. Allah’a şükürler olsun hem çocuğumuzun hem de personelimizin durumu iyi. Ben bütün teşkilatımıza geçmiş olsun diliyorum” dedi.



“Kendini çocuğum için feda etti”

Kaza anını anlatan 5 yalındaki çocuğun annesi Berna Özdemir, “Kontrolünü kaybeden bir araba üzerimize doğru geliyordu. Ben bağırdım, 'Çocuğumu kurtarın, ikinci araba geliyor' dedim. Polis memuru kendini attı arabanın önüne, resmen arabaya kafa attı. Hiç hayatını düşünmedi, canını düşünmedi. Canı pahasına çocuğumu kurtardı. Devletimizin polisine çok teşekkür ederim” diye konuştu.



“O an öyle yapmak gerektiğini hissettim”

Olay anını anlatan fedakar trafik polisi Celal Aydın, “Her şeyden önce bir insanlık görevi, ama bir anlık refleks çokta hatırlayamıyorum. O an için onu öyle yapmak gerektiğini hissettim ama kendimi kurtaramadım” şeklinde konuştu.

Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, yaralı minik Aysima'ya bir de bebek hediye etti. Bebeği alan Aysima’nın mutluluğu yüzüne yansıdı.

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