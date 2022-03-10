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Polis memuru, Aysima'yı otomobilin altında kalmaktan kurtardı, kendisi yaralandı

DHA

Polis memuru, Aysima'yı otomobilin altında kalmaktan kurtardı, kendisi yaralandı


Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS´da kayan otomobilin çarptığı Berna Özdemir ile 5 yaşındaki kızı Aysima yaralandı. Kaza yerinde inceleme yapan trafik ekibindeki polis memuru Celal Aydın, yerde ambulans bekleyen Aysima´yı kayan başka bir aracın altında kalmaktan kurtardı, ancak kendisi yaralandı.
Bayrampaşa Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde Berna Özdemir, kızı Aysima ile birlikte yaya olarak alışverişe giderken kayan otomobil çarptı. Kazada anne ve kızı hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik polisi Celal Aydın, kaza yerinde inceleme yaparken yol ortasında ambulans bekleyen Aysima'nın üzerine doğru bir otomobilin kayarak geldiğini gördü. Aydın, yoldaki Aysima'yı kenara çekti ancak kendisine otomobil çarptı. Düşerken başını aracın arka tamponuna çarpan Aydın yaralandı. Anne ve kızı ile polis memuru Celal Aydın, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
EMNİYET MÜDÜRÜ ZİYARET ETTİ
Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, polis memuru Celal Aydın'ı, hastanede ziyaret etti. Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer'den bilgi alan Sağdıç, yaralı polis Aydın ve Özdemir ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Aysima'ya bebek hediye eden Sağdıç, iyileştiği zaman kendisini ziyaret edeceğini de söyledi. Sağdıç, "Durumları iyi şükürler olsun, trafik kazasına müdahale ederken trafik polisimiz kahramanca bir müdahale yapıyor. Kontrolden çıkan bir aracı başka kazalar olmasın diye durdurmak için yol ortasındaki diğer vatandaşları yol kenarına çekmek isterken araç personelimize çarpıyor" dedi.
'KENDİ CANINI DÜŞÜNMEDİ'
Yaşadıkları kazayı anlatan Berna Özdemir, "Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kaya kaya, düşe düşe gidiyorduk. Yolda kontrolünü kaybeden arabayı biz fark etmedik, orada bir adam 'arkanızda araba geliyor' diye bağırdı ama kendimizi kurtaramadık bize çarptı. Bölgede bulunan sağlık görevlisi bize yardımcı oldu, 112'yi de aradık, kızımın hareketsiz bir şekilde kıpırdamaması gerektiğini söylediler. Kızımın başında beklerken maalesef ikinci kazayla karşılaştık. Yine kontrolünü kaybeden bir araba üzerimize doğru geliyordu. Ben bağırdım, 'çocuğumu kurtarın ikinci araba geliyor' diye. Polis memuru kendini attı arabanın önüne. Resmen arabaya kafa attı, hiç hayatını, canını düşünmedi. Canı pahasına çocuğumu kurtardı. Devletimizin polisine çok teşekkür ederim, onlara gerçekten bir can borçluyum" diye konuştu.
'OTOMOBİL KIZAKLAYARAK GELDİ'
Polis memuru Celal Aydın da, "Araçtan indik o sırada yaralı çocuk vardı, onun bilgilerini almaya çalışırken yukarıdan bir aracın kontrolsüz bir şekilde geldiğini görünce yolun ortasında bulunan yayaları çekmek için hamle yaptım ve o araç bir anda kızaklayarak geldi, duramadı ben de o anda yere düştüm. Kafam aracın sol tamponun altına girdi, arkadaşlar daha sonra beni ambulansla hastaneye getirdi" ifadelerini kullandı.
Aysima'nın durumunun iyi olduğunu öğrenen Celal Aydın, "Biz görevimizi yaptık, her şeyden önce bu bir insanlık görevi ama bir anlık refleks, o an onu öyle yapmam gerektiğini hissettim ancak kendimi kurtaramadım, kazazede oldum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-03-10 14:46:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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