Kars´ta okullara yarın da kar tatili



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararı uzatılırken, eğitime yarın için de ara verildi.

Kars Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle bugünün ardından yarın için de il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim öğretime 11.03.2022 Cuma günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-03-10 15:13:32



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