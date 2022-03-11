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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta polis lise öğrencilerine bilgilendirdi

İHA

Kars’ta polis lise öğrencilerine bilgilendirdi

Kars’ta polis lise öğrencilerini terör örgütleri hakkında bilgilendirdi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri bin 542 lise öğrencisine bilgilendirme yaptı.
TEM ekipleri Sarıkamış’ta bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında; terör örgütlerinin propaganda ve eleman temin yöntemleri öğrencilere anlattı.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda polis terör örgütlerinin bilinmeyen yönlerini anlatarak öğrencileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
TEM ekiplerinin okullarda bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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