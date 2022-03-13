Yoğun kar yağışının ardından 'Orman kahramanları' karla mücadelede de vatandaşın hizmetinde

Yoğun kar uyarılarının ardından ve dün gece de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçen Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, yağışların etkili olduğu bölgelerde dozerleri, greyderleri, iş makineleri ve ekipleri ile seferber oldu.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından seferber oldu. Orman yangınları ve ağaçlandırma çalışmalarında görmeye alışılan orman işçileri, kış mevsiminde de yoğun kar nedeniyle yolda kalan vatandaşların imdadına yetişiyor. Yaz aylarında günlerce alevlerle mücadele eden, küle dönen ormanların yeniden yeşermesi için ekim yapan orman işçileri, kış aylarında tüm yurtta etkisini sürdüren karla mücadelede de etkin rol üstleniyor. Meteorolojinin yoğun kar uyarısının ardından teyakkuza geçen teşkilat, yağışın etkili olduğu bölgelerde dozerleri, greyderleri, iş makineleri ve ekibi ile seferber oldu.

Yolların açılmasından mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına, yaşlı ve hastaların taşınmasına, araçlarıyla yolda kalanlara gıda dağıtımına kadar her alanda var olan ekipler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

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