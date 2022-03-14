Kars’ta 3 ilçede okullar tatil edildi 15 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars’ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı 3 ilçede okullar tatil edildi. 15 köyün ise Kars ile bağlantısı kesildi.

Olumsuz hava koşullarından dolayı Kars’ın Akyaka, Kağızman ve Digor ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Kentte kar yağışı ulaşımı da engelliyor. Kar ve tipiden dolayı 15 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Kar ve tipiden merkezde 1, Kağızman’da 14 olmak üzere toplam 15 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan Kars’ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

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