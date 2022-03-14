Kars 36 Spor kar altında çalıştı

Kars 36 Spor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Serhat Ardahan Spor maçı hazırlıklarını kar altında yapıyor.

Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadında teknik direktör Yusuf Sacit Çelik nezaretinde yürütülen çalışmalarda futbolcuların istekli olmaları dikkat çekti.

Son 3 haftayı 7 puanla kapatan yeşil beyazlı ekipte, Ardahan deplasmanından puanla dönmenin hesapları yapılıyor.

Grup lideri Artvin Çoruh Spor karşılaşmasında oynanan futbol ve alınan 3 puanın sevindirici olduğunu ifade eden teknik direktör Yusuf Sacit Çelik, “Son haftalarda iyi oynuyoruz. İyi oyunu skora da yansıtıyoruz. Ardahan karşılaşması her iki takım içinde zor olacak. Biz hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ardahan karşılaşmasından da puanla dönerek yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Kars 36 Spor’un başarısı için çaba sarf ettiklerine dikkat çeken Kulüp Başkanı Erkan Aydın, “Ardahan karşılaşması zor geçecek. Ben öncelikle her iki takımada başarılar diliyorum. Biz hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Futbolcularımızın moralleri yerinde Ardahan’dan puanla döneceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Karlı zeminde yapılan antrenmanda sporcular hırslı ve istekli olmaları görüldü. Teknik direktör Yusuf Sacit Çelik, antrenmanda hata yapan sporcularını sık sık uyardı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman çift kale maç ile sona erdi.

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