Kağızman’da kaçak avcılara geçit yok

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Kağızman’da jandarma kaçak avcılara geçit vermiyor.

Kars’ın Kağızman ilçesi avlak sahası içerisinde Akçay Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince ortaklaşa çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada halkasız, nakliye tezkeresiz kafes içerisinde 8 adet Kınalı keklik ele geçirildi.

Kınalı keklikler muhafaza altına alınırken, kınalı keklikleri bulunduran 2 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Halkasız, nakliye tezkeresiz 7 kafes içerisinde 8 adet Kınalı keklik bulunduran 2 kişiye 8 bin 404 lira idari para cezası ve 6 bin 800 lira tazminat cezası kesildi.

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