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Kars’ta sürücülere öfke kontrolü anlatıldı.

Kars Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü’nce “Karayolları Eylem Planı” kapsamında Kafkas Üniveristesi Rektörlüğü ve Şoförler Odasıyla koordineli program düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda toplu taşıma araç şoförlerine yönelik genel trafik kuralları, öfke ve stres kontrolü, halkla ilişkiler konularında eğitim verildi.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

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