Kars'ta, Kadına Şiddete Karşı Kanun Uygulamalarının İyileştirilmesi Çalıştayı

Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ta, 'Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Arttırılması, Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi' kapsamında Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi ortak projesiyle, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Uygulamalarının İyileştirilmesi Çalıştayı başladı. Vali Türker Öksüz, bir toplumun uygarlık yolunda gösterdiği gelişmenin, kadını toplum içinde konumlandırdığı yer, ona duyduğu saygı ve verdiği değer ile ölçüldüğünü söyledi.

Kars´ın Sarıkamış ilçesi Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, "Adalet Akademimizin meslek öncesi ve meslek içi seminer ve çalışmaları biz yargı mensuplarına her daim ışık tutmuştur. Uygulamaya ilişkin sorunlar, yaşanan problemler, bu seminerlerde ele alınarak çözüm önerileri somutlaştırılmış ve uygulamada Yargıtay kararlarına göre de birlik oluşturulmaya çalışılmıştır. Adalet Akademisi ve Avrupa Konseyi ortak projesi olan 18 Mart tarihine kadar sürecek Sarıkamış Çalıştayı da, Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uygulamalarının iyileştirilmesi konularını ele alacaktır. Değerli katılımcıların destekleri ile çalıştayın, tespit edilen sorunların çözümleri konusunda faydalı olacağı kanaatindeyim. Aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılması, aile üyelerinin haklarının daha iyi korunması ortak projesi kapsamında, Kars Aile Mahkemesinin de pilot adliye olarak seçilmiş olması bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Zira ilimizde kadına yönelik şiddet konusu ehemmiyetle ele alınmaktadır. Biz de Cumhuriyet Başsavcılığımız olarak yaklaşık 2 yıl önce bu suçlarla daha aktif ve etkin mücadele edebilmek amacıyla Aile İçi Şiddet Soruşturma Bürosu kurmuş bulunmaktayız. Yine adli kolluk anlamında da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının Aile İçi Şiddet Büroları, işin önemi gereği hassasiyetle çalışmaktadırlar" dedi.

Bugün sosyal medyanın da etkisi ile kadına yönelik şiddet eylemlerinin daha da fazla duyulur ve görülür hale geldiğini de vurgulayan Aygün, "Toplum olarak bu tür eylemlerin Türk örf, adet ve geleneklerimize aykırı olduğunu bilmekteyiz. Ayrıca yasalara göre de suç teşkil ettiği bilinmektedir. Bu konularda eğitimin ve bilinçlendirmenin daha da artırılması için ilimizde tüm kamu ve özel kuruluşlar gayret göstermektedirler. ayrıca ülkemizde de yasal değişikliklerle kadına yönelik şiddetin yaptırımı da artırılmakta, caydırıcılığına önem verilmekte ve tedbir kararları ile mağdurlar korunmaya çalışılmaktadır" dedi.

ÇÖZÜLMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ SORUNLARDAN BİRİ

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de Türkiye Adalet Akademisi´nin aday eğitimi, hakim ve savcı eğitimleri, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen hizmet içi eğitimler ile yabancı ülke hakim ve savcılarına yönelik yurt dışı eğitimler olmak üzere, dört alanda eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti´nin köklü devlet ve adalet gelenekleri üzerinde yükseldiğini belirterek, "Hedefimiz, hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmektir. Hakim savcı eğitimi adaletin, yargının kaderini değişecek derecede öneme haizdir. Bu yüzden adaylıkla başlayan kesintisiz ve sürdürülebilir nitelikli eğitim felsefesine inanıyoruz" diye konuştu.

'Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Arttırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi'nin Avrupa Konseyi ile iş birliği içinde başlattıklarını kaydeden Özdemir, "Aile içi ve kadına yönelik şiddet, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biridir. Şiddetle mücadele edilebilmesi için çok yönlü bir bakış açısı ve kurumlar arası etkin iş birliği gerekmektedir. Şiddetle mücadele edilmesine yönelik kapsamlı bir bakış açısı geliştirilmeden ve tüm kurumların kendi üzerlerine düşen sorumlulukları etkin bir şekilde ve el birliğiyle yerine getirilmeleri sağlanmadan, kadına yönelik şiddetle etkin şekilde mücadele edilmesi mümkün değildir" dedi.

KADINLARA, TOPLUM OLARAK ÇOK BÜYÜK BORCUMUZ VE MİNNETTARLIĞIMIZ VAR

Bir toplumun uygarlık yolunda gösterdiği gelişme, kadını toplum içinde konumlandırdığı yer, ona duyduğu saygı ve verdiği değer ile ölçüldüğünü kaydeden Kars Valisi Türker Öksüz de şunları söyledi:

"Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi her alanda büyük başarılar ortaya koyan kadınlarımız, annelik gibi manevi rolünün yanında, bugün toplum içerisinde söz sahibi olmanın da haklı onurunu yaşamaktadır. Fedakârlık ve özverinin timsali olan kadınlara, toplum olarak çok büyük borcumuz ve minnettarlığımız var. Kadınlarımız, hayatın her alanında yüklendikleri sorumlulukları başarı ve gayretle yerine getirmiş, dünya uygarlığının oluşumunun önemli mimarı olmuştur. Kadına dünyada birçok ülkeden daha önce seçme ve seçilme hakkı verilen ülkemizde, kadın hakları konusunda birçok önemli yapısal ve yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda; kadına yönelik şiddetin önlenmesinden, kadınların sosyal yaşamda hak ettikleri yere gelmesine, kız çocuklarımızın eğitiminden, ceza mevzuatlarında kadınlarımızı ve aileyi korumaya kadar birçok konuda düzenlemeler yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda gündemde olan kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan düzenlemeler neticesinde toplumsal ve ekonomik yaşamın en temel parçası olan kadınlarımız; eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan, spora, iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumlulukla ülkemizin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuştur. Bütün bunlara rağmen, el üstünde tutulması, taltif edilmesi gereken kadınlarımız, hiç hak etmedikleri insanlık dışı muamele ve şiddet hareketlerine maruz kalmaları ruhumuzu da, kalbimizi de derinden yaralamaktadır. Kadınlara karşı yapılan bu muameleyi hoş görmek, insanlığın felaketidir. Aynı zamanda insanlık onurunun ayaklar altına alınması ve medeniyetin iflası demektir. Bize düşen görev, kadınlarımızın hak ettiği değeri toplumumuzun merkezine yerleştirmektir."

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse de çalıştaya online katılarak bir konuşma yaptı. Çalıştay, 18 Mart´ta sona erecek. (DHA)FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

