Kars’ta tır yoldan çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta tır yoldan çıktı

İHA

Kars’ta tır yoldan çıktı

Kars’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı. Devrilmekten son anda kurtulan tır maddi hasar meydana geldi.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinden Gürcistan’a gitmekte olan tır, Karahamza köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kara saplandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine intikal eden trafik polisleri, olay yerine çekici çağırdı.
Olay yerine gelen çekici vasıtasıyla tır saplandığı yerden çıkarılarak yoluna devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehidin "Devlet Övünç Madalyası" babasına verildi
YEREL HABERLER Şehidin "Devlet Övünç Madalyası" babasına verildi
Kars’ta Aile Mahkemeleri çalıştayı
YEREL HABERLER Kars’ta Aile Mahkemeleri çalıştayı
Kars'ta, Kadına Şiddete Karşı Kanun Uygulamalarının İyileştirilmesi Çalıştayı
YEREL HABERLER Kars'ta, Kadına Şiddete Karşı Kanun Uygulamalarının ...
Kars’ta yaralı Puhu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kars’ta yaralı Puhu tedavi altına alındı
Kars’ta sürücülere öfke kontrolü anlatıldı
YEREL HABERLER Kars’ta sürücülere öfke kontrolü anlatıldı
Ağrıyla gittiği hastanede ameliyatla karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı
YEREL HABERLER Ağrıyla gittiği hastanede ameliyatla karnından 5 ...
Digor’da okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Digor’da okullar tatil edildi
Kağızman’da kaçak avcılara geçit yok
YEREL HABERLER Kağızman’da kaçak avcılara geçit yok
Kars'ta kar ve tipi yüzünden yolda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kars'ta kar ve tipi yüzünden yolda mahsur kalan 15 ...
Kars’ta yolda mahsur kalan 15 kişi donmaktan son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Kars’ta yolda mahsur kalan 15 kişi donmaktan son anda ...
Kars 36 Spor kar altında çalıştı
YEREL HABERLER Kars 36 Spor kar altında çalıştı
İlgar ve Polat’ın aşıklık geleneğine ışık tutacak
YEREL HABERLER İlgar ve Polat’ın aşıklık geleneğine ışık tutacak
Kars’ta İYİ Parti’den istifa edenler MHP’ye katıldı
YEREL HABERLER Kars’ta İYİ Parti’den istifa edenler MHP’ye katıldı
Kars’ta 3 ilçede okullar tatil edildi 15 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kars’ta 3 ilçede okullar tatil edildi 15 köy yolu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.