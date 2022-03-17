Kars’ta beyaza bürünen dağlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Son günlerde etkili olan kar yağışı, baharı bekleyen dağları Mart ayında yeniden beyaza bürüdü.

Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars’ta dağların beyaz gelinliği giymesi kartpostal görüntüler ortaya çıkardı. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceyi bulduğu kentte beyaza bürünen dağlar kameralara yansıdı.

Kars’ın doğasıyla, kültürüyle, medeniyetlerin başkenti olmasıyla her mevsim çok güzel olduğunu ifade eden fotoğrafçılar, “Kars her mevsim görülmesi gerekiyor. Bulunduğumuz nokta 2 bin 700 rakımlı Sarıkamış sıra dağları, bir tarafta Sarıkamış’ın görkemli dağları, arkasında Kağızman’ın dağları bizleri büyüledi. Her deklanşöre bastığımızda bir birinden güzel kareleri yakaladık” dediler.

Kars’ta Mart ayında yağan kar ile birlikte kartpostal görüntüler ortaya çıktı. Görkemli dağların zirveleri yeniden beyaza bürünürken, fotoğrafçılarda görsel şöleni ölümsüzleştirdi.

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