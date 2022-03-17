Aynalı Köşk Bilgi Evi öğrencilerin hizmetinde

Kars Belediye Başkanlığı öğrencilerin kaliteli vakit geçirmeleri ve üniversite sınavlarına hazırlanmaları için belediye ait Aynalı Köşk Bilgi Evi, daha uzun çalışma saatleri ile öğrencilere hizmet veriyor.

Belediye Başkanlığı’nca bakım ve onarım çalışmaları yapılan Aynalı Köşk, yeniden Kars’a kazandırıldı. Aynalı Köşk Sanat Merkezi içerisinde hizmete sunulan Aynalı Köşk Bilgi Evi kısa sürede kitapsever ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin büyük beğenisini topladı.

Öğrencilerden gelen Aynalı Köşk Bilgi Evi’nden daha uzun saatler yararlanma taleplerini büyük bir memnuniyetle karşılayan Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz, hafta içi saat 17.00’ ye kadar hizmet veren Aynalı Köşk Bilgi Evi’nin saat 22.00’ ye kadar ve tüm hafta açık kalması ile öğrencilere ücretsiz içecek ve ikramlık verileceğini belirtti.

300 kişi kapasiteli ve internet erişimiyle faaliyet gösteren Aynalı Köşk Bilgi Evi, hafta içi 08.0022.00 saatleri, Cumartesi 10.0022.00 Pazar, 10.0017.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet verecek.

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