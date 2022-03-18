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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta 632 adet tarihi obje ele geçirildi; 3 gözaltı

DHA

Kars'ta 632 adet tarihi obje ele geçirildi; 3 gözaltı


Volkan KARABAĞ/ KARS (DHA)KARS'ın Kağızman ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait 500 adet bronz sikke, 65 adet bronz yüzük, 67 adet bronz haç, iğne, çan, mühür, pişmiş toprak heykel olmak üzere toplam 632 adet eser ele geçirildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kağızman ilçesinde 3 kişide yüklü miktarda tarihi eser olduğu bilgisini aldı. KOM ekipleri, kimlik bilgileri tespit edilen şüphelilerin ev iş yerlerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirlenen 500 adet bronz sikke, 65 adet bronz yüzük, 67 adet bronz haç, iğne, çan, mühür, pişmiş toprak heykel olmak üzere toplam 632 adet obje ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Aramalarda ayrıca şüphelilere ait 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli 3 kişi hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan "tarihi eser kaçakçılığı" kapsamında adli işlem yapıldı.  Tarihi eserlerin Kars Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-03-18 11:34:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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