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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni

İHA

Kars'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni

Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla Kars'ta tören düzenlendi.
Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen ilk törene; Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, asker ve öğrenciler ile şahit yakınları katıldı.
Şehitlik anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı'nın çelenk sunumuyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Vali Türker Öksüz, şeref defteri imzalandı.
Vali/Belediye Başkan Vekili Öksüz, “Aziz Milletimizin, özgürlüğü ve vatanı için gerektiğinde neleri feda edebileceğini tüm dünyaya haykırdığı 18 Mart Çanakkale Zaferini kutlamak ve siz aziz şehitlerimize olan minnet ve şükran duygularımızı sunmak üzere huzurunuzdayız. Sizler vatan, millet, bayrak ve mukaddesatınız uğruna en değerli varlığınız olan canınızı hiç düşünmeden feda ederek yüce dinimizce bir insanın yükselebileceği en yüksek mertebe olan şehadet makamına ulaştınız. Tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi; Kurtuluş savaşından Cumhuriyetin kuruluşuna giden süreçte milletimizin verdiği en büyük varoluş mücadelesi olduğu gibi tarihten silinmek istenen bir milletin vatanını canı pahasına nasıl savunacağını göstermesi bakımından da ibret alınması gereken bir hadisedir” dedi.
Öksüz, “Tüm dünya bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ordusu ve milletiyle tek yürek halinde, vatan topraklarını korumak adına her türlü terör odaklarına ve emperyalist güçlere karşı mücadele etme azim ve kararlılığındadır. Bizler sağ oldukça Anadolu Türk Yurdu olarak kalacak, Ay yıldızlı al bayrak yurt semalarında hür olarak dalgalanacaktır. Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yıldönümünde bu cennet vatanı, bayrağı ve istiklâli bizlere mukaddes bir emanet olarak bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bize armağan eden siz Aziz Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz” şeklinde konuştu.
Program daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda devam etti. Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Bir öğretmen tarafından günün anlam ve önemi belirten konuşmaya ile devam etti. Şiir dinletisi, yapılan konuşmalar, Çanakkale Destanı Oratoryosu ve koro gösterisiyle son buldu.
Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü münasebetiyle Evliya Cami’de Mevlidi Şerif okutulacak.

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