Kars’ta eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

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Kars’ta Vali Türker Öksüz, başkanlığında, “Milli Eğitim Eylem Planı” değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Türker Öksüz’ün himayelerinde Kars’ta başlatılan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelinde uygulanmakta olan İl Eylem Planı kapsamında yapılmakta olan deneme sınavlarının il, ilçe ve okul bazlı başarı puanları, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülmekte olan “Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi”, çevre dostu bin okul kapsamındaki okullarımızın durumu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen projeler değerlendirildi.

Öksüz, yapılan değerlendirmelerin ardından Kars’ın eğitimdeki başarısının artırılması için İl Eylem Planı’nın il genelinde titizlikle uygulanmaya devam edilmesi istedi.

Toplantıda eğitim öğretim masaya yatırıldı, yapılması gerekenler konuşuldu.

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