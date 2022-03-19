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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta kar ve tipi 147 köy yolunu ulaşıma kapadı

İHA

Kars’ta kar ve tipi 147 köy yolunu ulaşıma kapadı

Kars’ta kar yağışı ve tipiden 147 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.
Kars’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tipiden dolayı 147 köyün kentle bağlantısı kesildi. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarını da olumsuz etkiliyor. Kars’ta kar yağışı ve tipiden dolayı merkeze bağlı 19, Akyaka’da 2, Arpaçay’da 15, Digor’da 26, Kağızman’da 15, Sarıkamış’ta 22, Selim’de 31 ve Susuz’da 17 olmak üzere toplam 147 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri birçok noktada aynı anda yol açma çalışması yapıyor. Ekiplerin yol açma çalışmalarını tipi olumsuz etkiliyor.
Öte yandan kar ve tipinin etkili olduğu Kars’ta trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri, kent dışına çıkacak olan sürücülere görüş mesafesinin bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştüğünü hatırlatarak uyarıda bulunuyor. Kars’ta kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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