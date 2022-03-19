Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Yoğun kar ve tipiden dolayı KarsIğdır kara yolu ulaşıma kapatıldı. Ulaşıma kapatılan karayolunda araçlar uzun kuyruk oluşturdu.

Kars’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. kar ve tipinin etkili olduğu KarsDigorIğdır karayolu Kars çıkışında bulunan trafik noktasında trafik ekipleri araçların yolu kullanmasına izin vermiyor. Yaklaşık 5 saattir kontrol noktasında bekleyen sürücüler, yolun biran evvel ulaşıma açılmasını bekliyor.

Tipinin etkili olduğu KarsDigorIğdır Karayolu’nda Karayolları ekipleri yolun biran evvel trafiğe açılması için yoğun çaba sarf ediyor. Trafik kontrol noktasında bekleyen araçların bazıları ise Kars’a geri dönüyor.

Kars’ta özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

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