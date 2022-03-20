Doğu Ekspresi seferi iptal edildi Kars Garı’nda kalan yolcular karayoluyla Erzurum'a götürüldü

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Kars’tan Ankara’ya yapılacak Doğu Ekspresi seferi, demiryolu hattının kardan dolayı kapanması üzerine iptal edildi. Doğu Ekspresi yolcuları ise trenle yolculuklarına devam etmek üzere otobüslerle Erzurum'a götürüldü.

Kars’ta iki gündür etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipiden dolayı sabah saat 08.00’de Kars’tan Ankara’ya hareket etmesi gereken Doğu Ekspresi iptal edildi. Sabah erken saatlerde Kars Garı'na gelen yolcular, trenin hareket etmeyeceğini öğrendi. Otobüslerle Erzurum'a götürülen yolcuların buradan trenle yolculuklarına devam edeceği öğrenildi.

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