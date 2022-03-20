Doğu Ekspresi ile yolculuğa 'kar' engeli



Bedir ALTUNOK- Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)DOĞU Anadolu Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi, kara yolunun yanı sıra demir yolu ulaşımında da aksamaya neden oldu. Ankara-Kars seferini yapan turistik Doğu Ekspresi, Erzurum'un Horasan ilçesinde, KarsAnkara seferini yapacak olan Doğu Ekspresi yolcuları da Kars Garı'nda bekletildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Topdağı bölgesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı, 4 metreye ulaştı. Erzurum'dan Kars'a dün gece hareket eden turistik Doğu Ekspresi, Horasan ilçesinde kar temizleme çalışmasının devam etmesi nedeniyle bekletildi. Yol açma çalışmasının aralıksız devam ettiği bölgede Kars'tan sabah saatlerinde Ankara'ya gedecek olan Doğu Ekspresi yolcuları da Kars Garı'nda bekletildi. Yolcular, karşılıklı olarak Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'a kara yoluyla taşındı.

Kar yağışının yolculuklarına renk kattığını söyleyen turistik Doğu Ekspresi yolcuları ise karlı yollardan geçmenin heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan özellikle tünel giriş ve çıkış noktalarında yoğun karın bulunduğu bölgede, tren rotatiflerle yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2022-03-20 12:54:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.