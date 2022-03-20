Doğu Ekspresi ile yolculuğa 'kar' engeli

Bedir ALTUNOK- Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)DOĞU Anadolu Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi, kara yolunun yanı sıra demir yolu ulaşımında da aksamaya neden oldu. Ankara-Kars seferini yapan turistik Doğu Ekspresi, Erzurum'un Horasan ilçesinde, KarsAnkara seferini yapacak olan Doğu Ekspresi yolcuları da Kars Garı'nda bekletildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Topdağı bölgesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı, 4 metreye ulaştı. Erzurum'dan Kars'a dün gece hareket eden turistik Doğu Ekspresi, Horasan ilçesinde kar temizleme çalışmasının devam etmesi nedeniyle bekletildi. Yol açma çalışmasının aralıksız devam ettiği bölgede Kars'tan sabah saatlerinde Ankara'ya gedecek olan Doğu Ekspresi yolcuları da Kars Garı'nda bekletildi. Yolcular, karşılıklı olarak Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'a kara yoluyla taşındı.
Kar yağışının yolculuklarına renk kattığını söyleyen turistik Doğu Ekspresi yolcuları ise karlı yollardan geçmenin heyecanlı olduğunu dile getirdi.
Öte yandan özellikle tünel giriş ve çıkış noktalarında yoğun karın bulunduğu bölgede, tren rotatiflerle yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2022-03-20 12:54:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.