Kars'ta okullara kar tatili

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Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitimöğretime 1 gün ara verildi

Kars'ta iki gündür devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 240 köy yolu ulaşıma kapanırken, olumsuz hava koşullarından dolayı okullar 1 gün tatil edildi. Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde eğitimöğretime 21.03.2022 Pazartesi günü 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

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