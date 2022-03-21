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Polis memuru, kurtardığı Aysima'yı evinde ziyaret etti

DHA

Polis memuru, kurtardığı Aysima'yı evinde ziyaret etti


Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta kaza sonrası yol ortasında ambulans bekleyen Aysima Özdemir'e (5) doğru gelen aracı fark edip, küçük kızı kurtaran polis memuru Celal Aydın, taburcu olduktan sonra İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer ile birlikte Özdemir ailesini ziyaret etti. Aydın "Çok şükür hafif şekilde atlattık. Bu, bir insanlık görevi. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardık" dedi.
Kaza, 10 Mart'ta Bayrampaşa Mahallesi, TOKİ konutları mevkisinde meydana geldi. Yaya olarak kızı Aysima ile alışverişe giden Berna Özdemir'e, kar yağışı nedeniyle kayan otomobil çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde inceleme yapan trafik polisi Celal Aydın, yol ortasında ambulans bekleyen Aysima'nın üzerine doğru bir otomobilin kayarak geldiğini gördü. Aydın, yoldaki Aysima'yı kenara çekti ancak kendisine otomobil çarptı. Başından yaralanan Aydın ile anne ve küçük kızı Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
'KAZA SONRASI KANKA OLDUK'
Kazanın ardından Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Celal Aydın'ı hastanede ziyaret etti. Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer'den bilgi alan Sağdıç, Aydın ve Özdemir ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Berna Özdemir ile kızı da tedavilerinin ardından taburcu oldu. Murat Gezer ile Özdemir ailesini ziyaret eden Sağdıç "Çok şükür her iki kaza da hafif atlatıldı. Polis memuru ile anne-kızın sağlık durumları iyi. Trafik kazasına polisimiz kahramanca bir müdahale yapıyor. Kendisini tebrik ediyorum. Özellikle karlı ve buzlu yollarda sürücüler çok dikkatli olmalı. Kayan araçlar istenmeyen kazalara neden olabiliyor. Aysima ile kaza sonrası kanka olduk" diye konuştu.
'BİR ANDA KIZAKLAYARAK GELDİ, DURAMADI'
Polis memuru Celal Aydın da Aysima'yı önce hastanede, sonra müdürleri ile birlikte evinde ziyaret etti. Olay anını anlatan Aydın "Yolun ortasında bulunan yayaları çekmek için hamle yaptım. O araç bir anda kızaklayarak geldi, duramadı. Ben de o anda yere düştüm. Kafam aracın sol tamponun altına girdi, arkadaşlar daha sonra beni ambulansla hastaneye getirdi. Çok şükür hafif şekilde atlattık. Bu, bir insanlık görevi. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardık" dedi.
Berna Özdemir ile kızı Aysima da kendilerini ziyaret eden Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer ile Celal Aydın'a teşekkür etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-03-21 08:33:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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