Sarıkamış’ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İranlı turistler Nevruz’u Sarıkamış’ta kutladı. İranları turistlerin renkli Nevruz kutlaması kameralara yansıdı. Kendilerinden geçen İranlı turistler gönüllerince eğlendi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesine turist kafilesi olarak gelen İranlı ve Azerbaycanlı turistler Nevruz Bayramı kutlamak için Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelde bir araya geldi.

İranlı turistler daha sonra müzikler eşliğinde Nevruz Bayramı’nı kutladılar. İranlı turistlerin Nevruz kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.