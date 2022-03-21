Kars’ta Nevruz coşkusu

Kars’ta Nevruz coşkuyla kutlandı. Protokol yumurta tokuşturdu, Nevruz ateşi yakıldı.

Kars Valiliği tarafından organize edilen Nevruz kutlaması, Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Program, folklor ekibinin gösterisiyle devam etti. Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Başsavcı Soner Aygün ile yumurta tokuşturdu. Protokol üyeleri demir dövdü. Nevruz ateşinin yakılmasıyla programlara katılanlar halay çekip oynadı, ateşin üzerinden atladı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Nevruz’un sağlık ve huzur getirmesini diledi. Öksüz, “Öncelikle 21 Mart Nevruz Bayramımızı kutluyorum. Tabi Nevruz hepimizin yakından bildiği gibi birliğin beraberliği, coşkuyu, yeni yılı teşkil eden ve tarihten beri hepimizin coşkuyla kutladığımız bir gün. Bu günün birlik beraberliğimizin daha da pekişmesine, birlik beraberliğimizin güçlenmesine, huzura coşkuya yeni yılın hepimize sağlık ve huzur getirmesine vesile olmasını diliyorum” dedi.

Nevruz etkinlikleri, katılımcıların türküler eşliğinde halay çekmesiyle son buldu.

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