Kars Emniyet Müdürü Sağdıç’tan Aysima'ya anlamlı ziyaret

Kars’ta polis, kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtardığı kız çocuğunu evinde ziyaret etti.

Kars’ta 10 Mart’ta Bayrampaşa Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde meydana gelen trafik kazasında kayarak aracın altında kalmaktan son anda trafik polisi tarafından kurtarılan 5 yaşındaki Aysima Özdemir’i İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer, polis memuru Celal Aydın evinde ziyaret ederek Aysima'ya çeşitli hediyeler verdi. Sağdıç ve beraberindekiler Aysima’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sağdık, küçük Aysima’ya bir de polis üniforması hediye ederek Aysima’yı polis bayramına davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Anne Berna Özdemir, kazadan sonra kendilerini hiç yalnız bırakmayan ve daha sonrada evlerinde ziyaret eden Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürü Murat Gezer ile Celal Aydın'a bir keze daha teşekkür etti.

Sağdıç ve beraberindekiler daha sonra Aysima’nın evinden ayrıldılar.

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