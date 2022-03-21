Yolu kardan kapalı köydeki hasta, ambulansa kepçeyle taşındı

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Bedir ALTUNOK- Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ta, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan Özlem Koçak (35), evinden kepçeyle alınıp, ambulansa taşınarak, hastaneye ulaştırıldı.

Selim ilçesine bağlı Laloğlu köyünde yaşayan, 3 çocuk annesi Özlem Koçak aniden rahatsızlanınca yakınları da 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, kar yağışıyla yolu kapanan köye ambulansla ulaşamadı. İl Özel İdaresi´nden yardım istenmesi üzerine bölgeye iş makinesi getirildi. Evine gidilen Koçak, iş makinesinin kepçe kısmına yatırılıp, ambulansa taşındı. Özlem Koçak, daha sonra ambulansla Kars'taki Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Koçak´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2022-03-21 17:00:22



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