Kars’ta 40 köy yolu ulaşıma kapalı

Kars’ta kar yağışı ve tipiden dolayı 40 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kars’ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi il genelinde 240 köy yolunun kapanmasına neden olmuştu. İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen karla mücadele çalışmalarında 200 köy yolu kısa sürede ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 40 köy yolunda da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kars genelinde merkezde 3, Digor’da 11, Kağızman’da 6, Sarıkamış’ta 9, Selim’de 7 ve Susuz’da 3 olmak üzere toplam 40 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapalı bulunuyor. Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının kısa sürede açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Ekiplerin çalışmalarını ise bölgede etkili olan tipi olumsuz etkiliyor.

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