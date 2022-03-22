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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çalkın, vatandaşların sorunlarını dinledi

İHA

Başkan Çalkın, vatandaşların sorunlarını dinledi

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, vatandaşların sorunlarını dinledi. Çalkın, vatandaşların sorunlarını tek tek not ederek ilgili kurumlara iletti.
AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, gerek mahalle, gerek ilçe ve köy, gerekse il başkanlığında sık sık vatandaşlarla bir araya geliyor.
Başkan Çalkın, AK Parti İl Başkanlığı’nda bulunan makam odasının kapısını ise sürekli açık tutarak vatandaşların kendisine direk ulaşmasını sağlıyor.
Makamında vatandaşlarla bir araya gelen Çalkın, önce vatandaşlar çay ikram ediyor, ardından vatandaşların sorun, şikayet ve taleplerini dinliyor. Vatandaşların sorun ve şikayetlerini not eden Çalkın, kısa sürede vatandaşların sorunu çözüyor.
Vatandaşlara AK Parti hükümetlerinin yatırımlarını da anlatan Çalkın, kendilerine her dönem destek olan vatandaşlara, desteklerinden dolayı teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor.
AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’a çok rahat ulaştıklarını ifade eden vatandaşlar, “Sağ olsun başkanımıza çok rahat ulaşıyoruz. Parti binasına geldiğimizde direk makamına girebiliyoruz. Kendi evimizdeki gibi çayımızı yudumlayarak sorunlarımızı anlatıyoruz. Sorunlarımız da kısa sürede çözülüyor” dediler.
“Kars’ta herkesi tanıyor”
Başkan Çalkın’ın en farklı özelliklerinden birisinin Kars’ta herkesi tanıyor olması olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Başkanımız yıllarca esnaflık yaptığı için herkese tanıyor, buda bizim son derece memnun ediyor. Şehri biliyor, herkesi tanıyor, parti ayrımı yapmadan herkesin işine koşuyor. Biz daha ne isteyelim. Hiçbir zaman bizi geri çevirmiyor. Hastamız oluyor arıyoruz, işimiz oluyor arıyoruz, sıkıntımız oluyor arıyoruz. Günün hangi saati olursa olsun bize cevap veriyor. Yardımcı oluyor. Allah kendisinden razı olsun” dediler.
Öte yandan AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’ın vatandaşlarla buluşma toplantılarına aralıksız devam edeceği öğrenildi.
Çalkın, hizmetlerin vatandaşlara en iyi şekilde yansıması için halk toplantılarının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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