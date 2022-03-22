Kars 36 Spor Doğubayazıt maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars 36 Spor Doğubayazıt maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İHA

Kars 36 Spor Doğubayazıt maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kars 36 Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde lider Doğubayazıt Belediye Spor’u karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2’inci Bölge, 3’üncü Grupta yer alan Kars 36 Spor, Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik, nezaretinde hazırlıklarını Halitpaşa Semt Sahası’nda yapıyor. Yeşil beyazlı ekip, hafta sonu konuk edecekleri Ağrı Doğubayazıt ‘ı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.
Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri çeken yeşil beyazlı ekip, Doğubayazıt Beledeyi Spor karşılaşmasından 3 puan alarak yoluna devam etmeyi planlıyor.
Kars 36 Spor Teknik Direktörü Yusuf Sacit Çelik, “Son 3 karşılaşmamız kaldı. Hedefimiz 3 karşılaşmadan 9 puan almak, bunun için hazırlıklarımızı sürdürüyor. Doğubayazıt ve Yakutiye maçlarını üst üste kendi sahamızda oynayacağız. Zor maçlar olacak, rakiplerimiz güçlü bunun bilincindeyiz. Kendi saha ve seyirci avantajımızı çok iyi kullanarak her iki karşılaşmayı da kazanacağımıza inanıyorum” dedi.
Öte yandan yeşil beyazlı ekipte moraller yüksek ve sporcuların istekli olmaları teknik heyeti sevindiriyor. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda hata yapan futbolcuları teknik patron Çelik sık sık uyardı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çalkın, vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Çalkın, vatandaşların sorunlarını dinledi
Kars’ta 40 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Kars’ta 40 köy yolu ulaşıma kapalı
Sarıkamış’ta boz ayının insan maketiyle sınavı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta boz ayının insan maketiyle sınavı
Kars’ta okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Kars’ta okullar tatil edildi
Yolu kardan kapalı köydeki hasta, ambulansa kepçeyle taşındı
YEREL HABERLER Yolu kardan kapalı köydeki hasta, ambulansa kepçeyle ...
Kars Emniyet Müdürü Sağdıç’tan Aysima'ya anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Kars Emniyet Müdürü Sağdıç’tan Aysima'ya anlamlı ...
Kars’ta Nevruz coşkusu
YEREL HABERLER Kars’ta Nevruz coşkusu
Sarıkamış’ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta İranlı turistlerin Nevruz kutlaması
Kars’ta 169 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Kars’ta 169 köy yolu ulaşıma kapalı
Polis memuru, kurtardığı Aysima'yı evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Polis memuru, kurtardığı Aysima'yı evinde ziyaret ...
Kars’ta Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kars’ta Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı ...
Kars'ta okullara kar tatili
YEREL HABERLER Kars'ta okullara kar tatili
Doğu Ekspresi ile yolculuğa 'kar' engeli
YEREL HABERLER Doğu Ekspresi ile yolculuğa 'kar' engeli
Doğu Ekspresi seferi iptal edildi Kars Garı’nda kalan yolcular karayoluyla Erzurum'a götürüldü
YEREL HABERLER Doğu Ekspresi seferi iptal edildi Kars Garı’nda kalan ...
Kars’ta 382 köyün 173’ünün yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Kars’ta 382 köyün 173’ünün yolu ulaşıma kapalı
Kars’ta tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı
YEREL HABERLER Kars’ta tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.