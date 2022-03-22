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Su Elçileri'nden damacanalı farkındalık; fiyatı 1000 euro

DHA

Su Elçileri'nden damacanalı farkındalık; fiyatı 1000 euro


Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA)KARS Kafkas Üniversitesi, 'Su Elçileri' grubu, fakülte girişinde stant kurarak, Türkiye'de su kaynaklarının azalması nedeniyle savaşların çıkabileceğine ve bir damacana suyun 1000 euroya satılabileceğine dikkat çekti. Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 4'ncü sınıf öğrencileri 22 Mart Dünya Su Günü etkinliği kapsamında farkındalık oluşturmak adına bir damacana suyun fiyatını 1000 euro yaptı.
Doç. Dr. Yaşar Kop öncülüğünde Eğitimde Proje Hazırlama dersi kapsamında Dünya Su Gününü kutlamak amacıyla 5 kız öğrenci dolu su şişeleriyle fakülte girişinde stant kurdu. Suyun dikkatli kullanımı gerçekleşmediği taktirde ileride 0,5 litrelik suyun 75 euro, 1,5 litrelik suyun 200 euro, 5 litrelik suyun 500 euro ve 19 litrelik damacananın fiyatının ise 1000 euro olacağının vurgulandığı etkinlikte, suyun korunup değerinin bilinmesi gerektiği ifade edildi.
Kendilerinin öğretmen yetiştirdiğini, öğretmen yetiştirirken de donanımlı öğretmen yetiştirmek gerektiğini ve elimizdekinin kıymetinin bilmemiz gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Yaşar Kop, öğrencilere şunları söyledi:
"Biliyorsunuz 365 günümüz var ve neredeyse her günün bir anlamı var ama bugün çok anlamlı bir gün. Çünkü Dünya Su Günü. İnsanoğlu her gün kullandığı bir şeyin farkına varmayabilir, örneğin gece yatarken `çok şükür 2 tane gözüm var, gözümü öpeyim´ diyen var mı? `Helal olsun benim bir burnum var´ diyen mi var? Yok. Ama gözümüz, burnumuz, elimiz, kolumuz ağrıdığında ne yapıyoruz işte 'Benim canım yandı' diyoruz. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti bulunmuş olduğu coğrafi konumda en fazla suya sahip olan ülke. Buna rağmen tüm kaynakları kullansa tek başına yetmiyor. Ama biz ülkeler arası antlaşmalara saygı duyan bir ülkeyiz ve imza da atmışız, herkesle de bunu paylaşıyoruz. Özellikle de iki tane komşumuz var, bir tanesi Suriye, bir tanesi de Irak. Ama onlardaki su bile kesinlikle kendi ihtiyaçlarını gidermeyecek kadar. Bütün Siyaset Bilimciler, Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve biz tarihçiler diyoruz ki; yakındaki savaşın sebebi; sudur. Arkadaşlar, evlerde bulunan damacana sularımıza her gün zam geliyor ama damacana suyun değerini 1000 euro yaptılar. Elbette ki bunlar göstermelik, elbette ki bunlara 1000 euro verin alın değil, 0,5 litrelik suyun fiyatı 75 euro ama sizler de takdir edersiniz ki gerçek değeri bu. Yani bunun 75 euro fiyatıyla satılmasını istemiyoruz ama eğer sularımıza biz gereken kıymeti, önemi vermezsek inanın biz 75 euro fiyatla  da alamayacağız"
Su elçilerinden Guldem Perk, buradaki amaçlarının suya gereken değeri vermek olduğunu söyledi. Sularımıza değer vermezsek bu suların elimizden gideceğini vurgulayan Perk, "Biz suya kıymet verirsek, sular da bizim topraklarımıza bereket, vücudumuza sağlık, yaşamımıza ve hayatımıza güzel şeyler katar. Bu yüzden sularımızı ve yarınlarımızı korumamız gerekiyor" dedi.
Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taşdan ise şunları söyledi:
"Su, sanıldığı kadar tükenmez bir kaynak değil ve aslında gördüğümüz su kaynaklarının yalnızca yüzde 20-30´unu kullanabiliyoruz. Gelecekle ilgili kehanetler gösteriyor ki; savaşlar belki bugün maalesef çıkıyor. Keşke hiç savaşlar olmasa, bugün de çok kötü bir savaşın gölgesindeyiz. Ama önümüzdeki günlerde rekabetle, gelişmeyle su ile olacak. Bizi ilgilendiren kısmı ise şu; hepiniz öğretmen adayısınız, bu kıt kaynağı dikkatli kullanmazsak, arkadaşlar yiyeceğimiz olabilir, kolamız olabilir, ayranımız olabilir ama su yoksa hiçbir anlamı yok."
 Daha sonra su elçileri etkinliğe katılan öğrenci arkadaşlarına suyun önemine yönelik hazırladıkları stickerleri arkadaşlarına dağıttı. Etkinlik hatıra fotoğrafının çekimi ve "yarının suyunu bugünden koru" sözüyle sona erdi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-03-22 16:34:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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