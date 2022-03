Kars’ta Kaan Projesi eğitim programı düzenlendi

Kars’ta Genel Kolluk özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) uygulaması geliştirme eğitim programı düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Ahmet Arslan Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Polis Başmüfettişleri, Polis Başmüfettişleri, Emniyet Mensupları, Özel Güvenlik Görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün konuşmasıyla başladı.

Öksüz, “ Asayiş ve güvenlik hizmetleri, kamu hizmetleri içerisinde hayati öneme haiz, temel nitelik teşkil eden hizmet alanlarından biridir. Bu bağlamda elbette ki genel kolluk birimlerimiz, Emniyetimiz, Jandarmamız, kanunların vermiş olduğu görev ve sorumluluklar çerçevesinde yurdumuzun her noktasında üzerlerine düşen görevleri, geçmişten bugüne cansiperane bir şekilde, fedakarca sürdürüyorlar. Bununla birlikte, özelikle son yıllarda ülkemizde de giderek sayısı ve kapsamı genişleyen özel güvenlik uygulaması, genel kolluk uygulamasının destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görev yapıyor. Burada ana amaç asayişin temini bağlamında etkin, verimli hizmet ortaya koymaktır” dedi.

Öksüz, Genel kolluğun mülki görevleri kapsamında başta gelen görevi, suçun ortaya çıkmasını önlemektir. Suç ortaya çıktıktan sonra ise devreye giren adli görevler kapsamında, ortaya çıkan o asayişsizliğe veya suç teşkil eden unsura karşı bir an evvel, ivedi bir şekilde müdahale etmek suretiyle gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesidir. Özel Güvenliğin bu noktada hem suçun ortaya çıkmasını önleyici hizmetleri ortaya koymak bağlamında hem de eğer suç işlendiyse bununla ilgili iş ve işlemlerin en etkili bir şekilde yapılması konusunda genel kolluk birimlerimizle entegrasyonu ve iş birliği önem arz etmektedir. Bilgi çağındayız, teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği ve geliştiği bir çağdayız. Teknoloji artık günlük hayatımızın her alanında kullanılıyor. Bu duruma ayak uydurmak, teknolojinin gerisinde kalmamak, hem kamu personelinin işini kolaylaştırmak, etkin ve verimli hizmet sunulmasını sağlamak hem de vatandaşımızın kamuya hızlı ulaşımını sağlamak için devletimiz de elbette gerekli adımları atıyor.

Vatandaşlarımızın asayiş, huzur, güven, can ve mal güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan İçişleri Bakanlığımız, her geçen gün gelişen teknolojiyi en etkin şekilde kullanarak kendisini yeniliyor, gelişiyor. Bu manada vatandaşlarımıza daha etkin ve hızlı hizmet verebilmek için Bakanlığımızca birçok yenilik uygulamaya konuldu. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında kullanılan UYUMA Projesi ve Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES gibi uygulamaları buna örnek verebiliriz” diye konuştu.

Vali Türker Öksüz, “Ülkemize özgü ve milli bir anlayışla geliştirilen “Genel KollukÖzel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)” da bu yeniliklerden, bu projelerden birisidir. Projeyle; özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler gibi alanlarda etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunularak, hizmet kalitesinin artırılmasını amaçlayan projeyle, özel güvenlik görevlilerinin olayları anında polis ekiplerine bildirmesi ve görev sahalarında kolluk kuvvetlerinin daha etkin müdahale etmesi sağlanıyor. Günümüzde artık iletişimin bütün kanallarını kullanmak durumundayız. Bu paylaşım platformları, olayların yer, zaman ve konunun içeriği şeklinde doğru bilgi akışının temini hususunda önem arz ediyor. Konuları aksettirirken de bilinmesi gereken ve verilmesi gereken içerik prensipleri hususlarına azami hassasiyetle dikkat etmek ve karşı tarafı özelikle özel güvenlikten kolluğa gelecek bilgilere anında ve etkin müdahale edilebilecek şekilde adımları atmasına yönelik olması gerekiyor.

5 Ağustos 2020 tarihinde ilimizde de uygulamaya konulan KAAN Projesiyle Emniyet, Jandarma ve özel güvenlik birimlerinin birbiriyle olan iletişimini kolaylaştırarak güvenliğin sağlanmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Proje kapsamında entegrasyon ve iş birliği ne kadar sağlıklı bir şekilde yapılırsa genel asayişin temini konusunda da o kadar olumlu, faydalı sonuçlar elde edilebilir diye düşünüyorum. İlimizde özel güvenlik izni verilen 116 noktada, 688 özel güvenlik görevlisi, 40 birim yetkilisi, güvenlik sorumlusu ve eğitim verilen 117 genel kolluk görevlisi ile başarılı bir şekilde uygulanan proje kapsamında şu ana kadar 206 KAAN bildirimi yapılmış, özel güvenliğe emanet edilen mekânlarda güvenlik talepleri giderilerek çok daha verimli olunmuş, güvenlik hizmeti sunumu daha yukarılara çıkarılmış ve bu da gücümüze güç katmıştır” şeklinde konuştu.

Program daha sonra Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı “Dijital Projeler Tanıtım Filmi”nin gösterilmesiyle devam etti. Polis Başmüfettişlerinin sunumu ve “15 Temmuz” konulu video gösterimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.