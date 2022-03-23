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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta paletli ambulans yan yattı

İHA

Kars’ta paletli ambulans yan yattı

Kars’ta vakaya giden paletli ambulansa kara saplanarak yan yattı.
Kars’ın Digor ilçesine bağlı Şatıroğlu köyünde hasta ihbarı alan 112 ekipleri vaka müdahale için yola çıktı. Dağpınar çıkışı Şatıroğlu köyü yolunda yoğun kardan dolayı paletli ambulans kara saplanarak yan yattı. Köylüler yardımıyla saplandığı yerden çıkarılan ambulans daha sonra hastayı alarak Digor Devlet Hastanesi’ne getirdi.
Tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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