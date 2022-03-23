Kaymakam Hamza Türkmen’den spora ve sporculara tam destek

Kağızman ilçesinde Uzakdoğu ve diğer branş sporlarının gelişimi doğrultusunda, sporun tabana yayılarak çok geniş kitlelere ulaşması, daha fazla sporcu kazandırmak ve herkesin spor yapmasını sağlamak amacıyla spor dalında desteğini esirgemeyen Kağızman Kaymakamı Hamza Türkmen sporcu ve spor severlerin taktirini topladı.

Kağızman sporuna büyük katkısı olan ve yüzlerce genç yetiştiren, Spor hocası Ferman Büyükdağ “Amacımız gençlerin ülkemize faydalı bireyler olarak yetişmesi, zararlı alışkanlıklar yerine sporla alakadar olmaları. Bu çevrede özelikle bizden desteğini esirgemeyen sporun ve sporcunun yanında olan Kağızman Kaymakamı Hamza Türkmen’e teşekkürü bir borç bilirim, aynı zamanda İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Güner ve katkısı olan herkese bütün sporcularım adına teşekkür ederim” dedi.

Kağızman kaymakamı Hamza Türkmen ise “Devlet olarak önceliğimiz geleceğin teminatı çocuklarımızın gerek eğitim gerek sporsal faaliyetlerine destek olmak ve onları zararlı her türlü alışkanlıklardan kurtarmaktır. Bu çerçevede ilçemizde spor faaliyetlerini desteklemek ve gençlerimizin sporla meşgul olduğunu görmek bizleri mutlu eder” dedi.

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