Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı

KarsGöle karayolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kars’ta etkili olan kar ve tipi ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Kar ve tipi ve buzlanmanın yoğun olduğu Kars Göle Yolu ulaşıma kapatılırken, polis SusuzGöle yol ayrımını güvenlik şeridiyle kapatarak araçlarının bu güzergahı kullanmasına izin vermiyor.

Öte yandan KarsGöle karayolunun Boğatepe mevkiinde etkili olan tipiden dolayı ulaşıma kapatıldığı öğrenilirken, Karayolları 18’inci Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinin bölgede kar kürüme çalışması yaptığı öğrenildi.

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