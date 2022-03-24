Kars’ta suç makinesini JASAT kıskıvrak yakaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta suç makinesini JASAT kıskıvrak yakaladı

İHA

Kars’ta suç makinesini JASAT kıskıvrak yakaladı

Kars’ta hakkında 23 ayrı suçtan araması bulunan zanlıyı JASAT ekipleri kıskıvrak yakaladı.
23 ayrı suçtan 47 yıl, 52 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan E.O. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.
Kars’ta özellikle kamu kurumlarından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinde çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucu şüphelinin E.O. olduğu tespit edildi.
Ekiplerce sabah saatlerinde yapılan operasyonla E.O. saklandığı çiftlikte yakalanarak gözaltına alındı.
“Suç makinesi olduğu ortaya çıktı”
JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan E.O’nun 23 suçtan arandığı ortaya çıktı. JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalanan E.O’nun hakkında 23 ayrı suçtan 47 yıl, 52 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
E.O’nun jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı
YEREL HABERLER Buzlanan yolda kalan tır sürücülerinin zorlu sınavı
Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı
Kars’ta kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi
YEREL HABERLER Kars’ta kar ve tipi hayatı durma noktasına getirdi
Sarıkamış ve Digor’da okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Sarıkamış ve Digor’da okullar tatil edildi
Kafkas Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nun durumu içler acısı Milyonluk tesisler atıl durumda bulunuyor
YEREL HABERLER Kafkas Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nun durumu ...
Kars’ta tarihi binadaki buz sarkıtları tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Kars’ta tarihi binadaki buz sarkıtları tehlike ...
Kaymakam Hamza Türkmen’den spora ve sporculara tam destek
YEREL HABERLER Kaymakam Hamza Türkmen’den spora ve sporculara tam ...
Kars’ta paletli ambulans yan yattı
YEREL HABERLER Kars’ta paletli ambulans yan yattı
Kars’ta Kaan Projesi eğitim programı düzenlendi
YEREL HABERLER Kars’ta Kaan Projesi eğitim programı düzenlendi
Kars’ta son 30 yılın en yoğun kışı yaşanıyor
YEREL HABERLER Kars’ta son 30 yılın en yoğun kışı yaşanıyor
Su Elçileri'nden damacanalı farkındalık; fiyatı 1000 euro
YEREL HABERLER Su Elçileri'nden damacanalı farkındalık; fiyatı 1000 ...
Kars 36 Spor Doğubayazıt maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kars 36 Spor Doğubayazıt maçı hazırlıklarını ...
Başkan Çalkın, vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Çalkın, vatandaşların sorunlarını dinledi
Kars’ta 40 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Kars’ta 40 köy yolu ulaşıma kapalı
Sarıkamış’ta boz ayının insan maketiyle sınavı
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta boz ayının insan maketiyle sınavı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.