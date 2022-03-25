Kars Valiliği vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Kars Valiliği vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Valilikten, Emniyet Müdürlüğünden, Jandarma Komutanlığından, Cumhuriyet Başsavcılığından arıyoruz” denilerek ve adınızın veya banka hesabınızın çeşitli terör örgütleri ile ilgili yürütülen soruşturmalara karıştı. Telefon hattınız ve banka hesaplarınızın terör örgütleri tarafında kullanıldı. Bu örgütler tarafından banka hesaplarınızın boşaltılacak. Gizli operasyon yürütüldüğü, operasyonun deşifre edilmesi halinde gözaltına alınacaksınız. Bir olayda suçlu olarak isminizin geçti. Valilikten, Belediyeden aradıklarını söyleyerek, ihtiyaç sahipleri için yardım topladıklarını ifade edenlere inanmayınız” denildi.

Açıklamada, “Hiçbir kamu kurumu sizden kesinlikle; İBAN numarası, kart şifresi, para veya altın talep etmez. Bu tür durumlarla karşılaşmanız halinde paniğe kapılmadan hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayın ya da kolluk birimine müracaat ediniz” ifadelerine yer verildi.

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