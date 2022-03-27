Kars VHO’dan “Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı” açıklaması

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasının “Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı”na ilişkin basın açıklaması yaptı.

VHO’dan yapılan açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 22 aylık uzun bir bekleyişin sonunda istihdam edilecek kamu veteriner hekim sayısı 392 olarak açıklanmıştır. Bu sayı mevcut ihtiyacın ve beklentilerin oldukça altında kalmıştır. Tarım ve Hayvancılık pandemi sonrası yeni dünya düzeninde milli güvenlik meselesidir. Tarımsal ve hayvansal üretimin en önemli dayanağı olan Tarım Bakanlığı taşra teşkilatının ihtiyacı olan insan kaynağına ulaşamaması gücünü kaybetmesine, bu durumda ülkemiz tarımsal ve hayvansal üretiminin sekteye uğramasına neden olabilir” denildi.

Açıklamada, “Kamu Veteriner Hekimleri ülkemizde başta hayvan sağlığı, çevre sağlığı olmak üzere tarladan sofraya gıdanın üretim, denetim ve kontrol aşamalarının her alanında ciddi görevler üstlenen, milletimizin sürekli ve güvenli gıdaya ulaşabilmesinde, bilinçli gıda üreticisi farkındalığının topluma kazandırılmasında, kuş gribi, şarbon, kuduz gibi halk sağlığı için oldukça tehlikeli olan zoonoz hastalıkları ile kesintisiz mücadele için aşılama ve koruyucu hekimlik çalışmalarında yer almaktadır ve bu durum tüm dünyanın evine kapandığı pandemi günlerinde dahi mesai mevhumu gözetmeksizin devam etmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığının 81 il ve 922 ilçede mevcut veteriner hekim sayısı 9 bin civarındadır. Bu sayı 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre bir çok önemli görevi bulunan kamu veteriner hekimliği için oldukça yetersizdir. Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi tarafından yapılan açıklamada; 5064 personel istihdamı yapılacağı bunun 392’sinin veteriner hekim olduğu belirtilmiştir. Veteriner hekimlerimize ayrılan 392 kişilik kadro açıklaması 85 milyonluk Türkiye’de böylesine geniş hizmet yelpazesi olan veteriner hekimlerimizi açıkça hayal kırıklığı olarak nitelendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tarım ve Orman Bakanlığının pandemi sonrası yeni dünya düzeninde en önemli bakanlıklardan olacağı gerçeğine dayanarak kamu veteriner hekimliği hizmetlerinin kesintiye uğramaması, ülkemiz genelinde görülebilecek yeni zoonotik hastalıklarda veteriner hekimlerimizin sürdürdüğü kesintisiz başarının sürdürülebilir olabilmesi için mevcut durumun tekrar değerlendirilerek yeni ya da ek bir kararla istihdamın artırılması uygun olacaktır. Bütün beklentiler bu yöndedir. Açıklanan 392 veteriner hekim istihdamı, beklentilerin gerisinde kaldığından, İkinci bir istihdamın gündeme alınması oldukça önem arz etmektedir.”

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