Kars 36 Spor: 1 Doğubayazıt Belediye Spor: 2

Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Doğubayazıt Spor’a 21 mağlup oldu.

Kars 36 Spor Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda Doğubayazıt Spor ağırladı. Konuk ekibinin vuruşuyla başlayan karşılaşma Doğubayazıt Belediye Spor yeşil beyazlı ekibi sağlı solu ataklarla adeta kendi sahasına hapsetti. Konuk ekip karşılaşmanın 20 dakikasında rakibi karşısında 10 öne geçti. Baskısını artıran Doğubayazıt Belediye Spor rakibi karşısında 36 dakikada 20 öne geçti. Daha sonra toparlanan Kars 36 Spor attığı golle durum 21 yaptı. Karşılaşmanın ilk devresi de bu sonuçla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci devresi orta sahada ağırlıklı geçti. Karşılaşmanın ikinci devresinde başka gol olmayınca karşılaşmayı Doğubayazıt Spor 21 kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.