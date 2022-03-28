Kars’ta kartpostallık kış manzarası

Kars’ta Mart ayında yağan kar sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kar yağışının ardından oluşun kış görüntüleri adeta görenleri hayran bıraktı.

KarsArpaçay karayolunda bulunan eski Rus Değirmeni’nin olduğu bölgede ağaçların beyaz örtüyle birleşmesi ve ağaçların gölgelerinin karın üzerine yansıması Kars’ın her mevsim bir başka güzel oluşunu bir kez daha kanıtladı.

Eski Rus Değirmenin olduğu bölgede bir ağacın ‘timsah gözü’ şekline alması ise dikkat çekti. Beyaz örtünün üzerinde ağaçlar, mavi gökyüzü ve dere birlikte görsel şölen sunuyor.

Kars'ta seyrine doyum olmayan kış manzaraları, beyazla bütünleşen mavi gökyüzü ile birlikte karın Kars’a yakıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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