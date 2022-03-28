Kars’ta lise öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı

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Kars’ta polis, lise öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencileri trafik kuralları anlatıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri lise öğrencileriyle buluştu. Trafik ekipleri lise öğrencilerine genel trafik kuralları, okul ve yaya geçitlerinin önemi hakkında bilgi verdi. Trafik ekipleri ayrıca öğrencilere emniyet kemeri kullanımının önemini anlattılar.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan polis, sıcak ortamda geçen bilgilendirme toplantısı daha sonra sona erdi.

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